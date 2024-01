Banco BPM investe 10 mln in Sirmax Group per iniziative di sostenibilità

Sirmax Group, con sede a Cittadella (PD), ha siglato un accordo di finanziamento con Banco BPM (nella foto, l’a. d. Giuseppe Castagna) per una somma di 10 milioni di euro. La transazione è incentrata su obiettivi chiave legati alla sostenibilità, con un focus particolare sulla formazione del personale aziendale.

Sirmax Group, fondato negli anni ’60, è il principale produttore europeo non integrato di compound di polipropilene e uno dei maggiori produttori mondiali di tecnopolimeri, compound da post-consumo e bio-compound. L’azienda opera in vari settori, tra cui automotive, elettrodomestico, elettrico ed edilizia, con 13 stabilimenti produttivi in Italia, Polonia, Brasile, USA e India.

Il finanziamento è stato strutturato con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità all’interno dell’azienda. Nei prossimi cinque anni, Sirmax aumenterà le ore di formazione legate alla sostenibilità per dipendenti e manager, al fine di accrescere la consapevolezza e la visione del management su come operare in modo più sostenibile all’interno delle rispettive divisioni.

Inoltre, Sirmax avvierà il progetto “Green Force”, coinvolgendo la supply chain con specifiche ore di formazione per la funzione acquisti e altri attori coinvolti nella catena di fornitura. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare sui requisiti minimi che i fornitori devono soddisfare per rispettare i parametri ESG già adottati da Sirmax. Green Force comprenderà anche la formazione sulla raccolta dei dati necessari per il Bilancio di Sostenibilità.

Sirmax ha chiuso il 2022 con un fatturato di 501 milioni di euro e un’Ebitda di 30 milioni, ricevendo riconoscimenti come la certificazione EcoVadis Silver e il Best Workplaces for Blue Collar 2023.