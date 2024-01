ePrice: nuova emissione obbligazioni e incremento capitale sociale a seguito di conversione

ePrice S.p.A. informa che ha ricevuto da Negma Group Investment Ltd (“Negma”) una richiesta di conversione di due obbligazioni, facenti parte del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant (POC) in base all’Accordo di Investimento del 16 marzo 2023.

Le due obbligazioni oggetto della conversione rappresentano un controvalore totale di Euro 20.000,00, riferendosi alle prime due tranche del POC, comprensive di un totale di 193 obbligazioni emesse fino a questo momento.

Si ricorda che durante le prime due tranche, in parziale pagamento della Commitment Fee, sono state emesse ulteriori 32 obbligazioni per un controvalore di Euro 320.000. Il totale delle obbligazioni emesse nelle prime due tranche ammonta quindi a 193.

In relazione all’emissione della seconda tranche, comunicata in data 18 dicembre 2023, sono state emesse 155 obbligazioni per un controvalore di Euro 1.550.000. La sottoscrizione di tali obbligazioni avviene al 98% del valore nominale, e parte dell’importo è stata saldata in denaro, mentre il restante importo è stato compensato tramite l’emissione di ulteriori obbligazioni.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità all’Accordo di Investimento, basato sul 94% del VWAP (Volume Weighted Average Price) delle azioni ePrice nei quindici giorni precedenti la richiesta di conversione. Il prezzo così determinato è di Euro 0,0008 per azione, generando l’emissione di 25.000.000 azioni a favore di Negma.

Si sottolinea che, relativamente alle prime due tranche del POC, potrebbero ancora essere erogate ulteriori obbligazioni fino a un massimo di n. 81, per un importo nominale di Euro 810.000,00, su un totale di n. 2.200 obbligazioni deliberate per un importo nominale di Euro 22.000.000.

L’attestazione della parziale esecuzione dell’aumento di capitale sociale, a seguito della conversione del POC, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge. Di conseguenza, il valore nominale del capitale sociale aumenterà di Euro 20.000,00, portando il capitale sociale complessivo a Euro 8.269.234,98, mentre il numero totale di azioni della Società sarà di 210.004.920.