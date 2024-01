Saldi Invernali 2024: analisi del mercato e prospettive economiche

Con l’arrivo del nuovo anno, si apre il consueto appuntamento con i saldi invernali in Italia. La stagione delle vendite a prezzi scontati prenderà il via in Valle d’Aosta il 3 gennaio, mentre nelle altre Regioni inizierà il 5 gennaio. Si prevede una partecipazione massiccia con quasi 16 milioni di famiglie pronte a fare acquisti, generando un giro d’affari stimato intorno ai 5 miliardi di euro.

Le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio indicano che 15,8 milioni di famiglie approfitteranno degli sconti. La spesa media a persona è stimata a 137 euro, mentre la spesa media a famiglia raggiungerà i 306 euro. Complessivamente, ci si aspetta un giro d’affari di 4,8 miliardi di euro. Questi numeri evidenziano la resilienza della propensione al consumo degli italiani, nonostante le complessità dell’anno precedente.

Il calendario degli sconti vede la Valle d’Aosta anticipare gli altri territori, iniziando il 3 gennaio, mentre tutte le altre Regioni inizieranno il 5 gennaio. L’Alto Adige presenta una diversificazione nelle date di avvio degli sconti tra comuni turistici (dal 24 febbraio) e gli altri (13 gennaio). Trento e provincia permettono ai commercianti di decidere liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

I consumatori possono contare sulle tutele offerte dal nuovo Codice del Consumo, che impone ai commercianti di indicare i prezzi praticati nei 30 giorni precedenti l’inizio degli sconti. Questa misura mira a prevenire sconti “finti”.