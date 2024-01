PLC in trattativa con Hitachi Zosen Inova per la vendita del 51% di Schmack Biogas

PLC S.p.A. (nella foto, l’a. d. Diego Percopo), a seguito di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, ha concesso a Hitachi Zosen Inova AG (“HZI”) un’esclusiva sino al 31 gennaio 2024 per negoziare la compravendita dell’intera quota – pari al 51% dell’intero capitale sociale – detenuta da PLC in Schmack Biogas S.r.l.1 (l’“Operazione”). HZI ha presentato un’offerta (“Offerta”) che considera il valore in termini di enterprise value riferito al 100% del capitale sociale di Schmack Biogas S.r.l. (“Schmack”) e della sue controllate pari ad oltre Euro 19 milioni, con un meccanismo di aggiustamento del prezzo, tipico per questo tipo di operazioni. Il valore sopra esposto include una componente di earn-out del corrispettivo che sarà legato al raggiungimento di specifici risultati di business di breve periodo. L’esecuzione dell’Operazione è subordinata alla negoziazione e alla stipula di un accordo definitivo e vincolante per la compravendita delle quote della Schmack, fra tutte le parti coinvolte, e di ogni altra documentazione necessaria al perfezionamento dell’Operazione stessa. L’esecuzione dell’Operazione è altresì subordinata a condizioni standard per questo tipo di operazioni, quale il mancato esercizio della clausola c.d. “change of control” da parte dei soci delle partecipate di Schmack e il rilascio delle eventuali autorizzazioni previste dalle normative che dovessero risultare applicabili all’Operazione (ad es. il c.d. Golden Power). Il perfezionamento dell’Operazione, subordinatamente al realizzarsi di tutte le condizioni, è stimato entro il primo trimestre 2024. I termini e le condizioni puntuali dell’Operazione, una volta definiti,saranno portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione di PLC e resi noti al mercato.