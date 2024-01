Reway Group, acquisiti lavori per 35 mln

Reway Group S.p.A., il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali nonché l’unico in Italia ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria (la “Società” o “Reway Group”), comunica che la propria società controllata Soteco S.r.l. (di seguito “Soteco”), attiva nel settore dei rivestimenti e risanamenti ristrutturali di gallerie e installazioni di barriere acustiche, si è aggiudicata in data odierna, in affidamento da Steelconcrete Consorzio Stabile (“Steelconcrete”), una commessa per interventi di ammodernamento sulle barriere di alcune tratte in concessione ad Autostrade per l’Italia, di competenza delle Direzione 1° Tronco (Genova) e della Direzione 2° Tronco (Milano). I lavori, del valore complessivo di 35 milioni di euro, rientrano nell’ambito del più ampio accordo quadro siglato da Steelconcrete con Autostrade per l’Italia e verranno realizzati interamente da Soteco. Nel dettaglio, la controllata di Reway Group si occuperà della sostituzione delle barriere di sicurezza e delle barriere acustiche integrate di sicurezza presenti lungo le tratte. Gli interventi, della durata fino a tre anni, verranno avviati a partire dalla stipula del primo contratto applicativo che avverrà probabilmente nel primo semestre del 2024, tempistica comunque da concordare con il committente. Per la realizzazione dei lavori, Soteco impiegherà circa quaranta addetti specializzati e la propria flotta di mezzi e attrezzature dedicata a questa tipologia di intervento. Le maestranze saranno tra le prime ad essere ospitate presso il nuovo centro-base che Reway Group ha realizzato all’interno del comune di Vignole Borbera (AL), al confine tra Piemonte e Liguria, in una zona geografica strategica rispetto alla localizzazione di numerosi cantieri autostradali che vedranno le società del Gruppo impegnate nei prossimi anni, e che, a regime, ospiterà circa 140 lavoratori. Il nuovo contratto rafforza ulteriormente il portafoglio ordini del Gruppo Reway, portandolo a 786 milioni di euro, con orizzonte temporale fino a 5 anni. Tale valore, che costituisce un nuovo record storico per il Gruppo, è da intendersi al lordo della quota già fatturata nel secondo semestre 2023 ed include anche la quota apportata da Se.Gi. S.p.A.. «Questa nuova commessa consolida ulteriormente la posizione di leadership di Reway Group nel settore del risanamento della rete autostradale italiana con un rafforzamento nel nord-ovest del Paese, un’area strategica per il nostro business considerati gli ingenti investimenti stanziati dai concessionari per l’ammodernamento delle tratte» ha commentato Paolo Luccini – Presidente e Amministratore Delegato di Reway Group. «Il nostro obiettivo in questo segmento di mercato – ha concluso Luccini – è di continuare a crescere mantenendo inalterati gli elevati standard qualitativi offerti ai nostri clienti grazie al know how e all’esperienza maturati dalle nostre società controllate in oltre 47 anni di attività nel settore stradale».