Sangiuliano: la cultura come motore socio-economico e miglioramento della vita

La cultura va considerata non solo come motore di sviluppo socio-economico ma anche come criterio determinante per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Lo spiega durante il suo intervento, nel corso della presentazione di una guida sui musei campani, a Napoli, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (nella foto). “Con la cultura questa città ha l’occasione, ma tutta la regione ha l’occasione di creare un grande motore di sviluppo socio economico, che eleva poi la spiritualità delle persone – dice – io sono convinto che la cultura oggi sia un fattore fondante della qualità della vita delle persone, che è data da un contesto urbano sano, da una sanità efficiente, si spera, ma è data anche dalla cultura”. Questione che, secondo il ministro, allontana “tanti giovani, che abbandonano piccoli centri”, anche perché “hanno fame di cultura e allora noi la cultura dobbiamo portarla dappertutto”.