Pozzi Milano: nuovo accordo di distribuzione esclusiva con WD Life Style

Il Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano S.p.A., specializzata nel settore della moda per la tavola, ha approvato l’addendum al contratto di distribuzione commerciale con Mercati S.r.l., società correlata. L’accordo, siglato l’1 gennaio 2022, riguarda la distribuzione esclusiva dei prodotti a marchio “WD Life Style”. L’addendum prevede un rinnovo automatico di 12 mesi a partire da oggi, con un importo massimo stimato di 1.000.000 euro, oltre IVA. Il territorio esclusivo di distribuzione è stato modificato, includendo tutti i Paesi tranne Italia, Francia, Belgio, Cina, Hong Kong e Corea.

L’operazione coinvolge parti correlate, in quanto Diego Toscani, nella foto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano, detiene una partecipazione significativa nella società correlata Mercati S.r.l. L’operazione è classificata come di maggiore rilevanza, superando le soglie stabilite dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.