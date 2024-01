Mittel annuncia politica di distribuzione dividendi per il 2024 e 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi sotto la presidenza del dr. Marco Colacicco, nella foto, ha recentemente approvato una proposta di politica di distribuzione di riserve patrimoniali, in forma di dividendi, per gli anni 2024 e 2025. Per il 2024, il Consiglio ha deliberato di proporre agli Azionisti la distribuzione di parte della Riserva Utili portati a Nuovo, attraverso il pagamento di un dividendo unitario considerato di natura ordinaria in termini borsistici. L’importo del dividendo unitario, al lordo dell’eventuale imposta sostitutiva, sarà di Euro 0,12293 per ciascuna delle 81.347.368 azioni ordinarie senza valore nominale attualmente in circolazione, ammontando complessivamente a Euro 10.000.031,95. La data di stacco della cedola sarà il 5 febbraio 2024, con legittimazione al pagamento il 6 febbraio 2024 (record date) e messa in pagamento del dividendo il 7 febbraio 2024. L’Assemblea degli Azionisti è stata convocata per il 31 gennaio 2024, durante la quale si discuterà e delibererà sulla proposta di distribuzione. Per il 2025, il Consiglio di Amministrazione prevede di proporre una distribuzione di dividendi simile a quella del 2024, salvo mutamenti imprevisti nella situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. L’importo e le tempistiche di pagamento sarebbero analoghe a quelle dell’anno precedente, con una pianificazione per gennaio/febbraio 2025. Entrambe le proposte di distribuzione sono descritte come una forma di remunerazione dell’investimento degli azionisti nella Società, sottolineando che tali iniziative non comprometteranno l’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico della stessa. La Società ribadisce la sua elevata solidità finanziaria e patrimoniale, che rende sostenibili le proposte di distribuzione.