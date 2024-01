Air Cairo rivoluziona le connessioni aeree: nuova rotta diretta tra Il Cairo e Dakar

La compagnia egiziana Air Cairo ha inaugurato una rotta a destinazione dell’aeroporto internazionale Blaise Diagne (Aibd) di Dakar, via Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, con l’obiettivo di rendere più dinamico l’asse Dakar-Il Cairo. “Stiamo lavorando per rafforzare le relazioni tra i due paesi a livello interpersonale. Questa nuova linea darà impulso alle relazioni tra Egitto e Senegal, che già intrattengono ottimi rapporti”, ha affermato Khalid Aref, ambasciatore egiziano a Dakar, secondo l’Aps. Il diplomatico egiziano è intervenuto sabato all’Aibd durante un incontro dedicato ad accogliere il volo inaugurale di questa nuova linea tra Il Cairo e Dakar. “Questa linea appena inaugurata tra Dakar e Il Cairo è solo una manifestazione delle eccellenti relazioni tra i due paesi”, si è rallegrato Oumar Khassimou Dia, direttore del trasporto aereo, in rappresentanza del ministro dei Trasporti aerei alla cerimonia inaugurale della nuova linea aerea. Linea del Cairo. Dia ha accolto con favore una “cooperazione multiforme tra Senegal ed Egitto, e ha sottolineato che questa nuova linea” svilupperà le relazioni turistiche, commerciali e culturali tra i due Paesi”. Hussein Sherif, amministratore delegato di Air Cairo, ha dichiarato che “su questa nuova linea sono attesi quasi 10mila passeggeri” all’anno.