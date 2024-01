Africa occidentale domina la produzione di cacao, ma guadagni limitati rispetto al mercato globale

L’industria del cacao globale vale 200 miliardi di dollari all’anno, di cui l’intera regione di produzione dell’Africa occidentale, composta da Costa d’Avorio, Ghana, Cameron e Nigeria, rappresenta circa il 70-75% della produzione. Lo ha detto ieri in una conferenza stampa ad Abuja Abba Bello, amministratore delegato della Nigerian export-import bank (Nexim). Bello annunciava il prossimo International cocoa and chocolate forum (Iccf), tra il 9 e l’11 gennaio ad Abuja e Lagos. Nonostante questi Paesi dell’Africa occidentale producano tra il 70 e il 75% del cacao mondiale, “guadagna appena 10 miliardi di dollari” dei 200 miliardi di valore complessivo di questo mercato, ha detto Bello. “Vorrei fare riferimento al rapporto dell’International trade center (Itc) del 2021, secondo cui la Nigeria ha prodotto 208 tonnellate di fave di cacao nel 2021 ma ha generato un reddito totale appena di 628 milioni di dollari. Nello stesso anno la Germania, che non produce cacao, ha guadagnato ben 57,3 miliardi di dollari dall’esportazione di prodotti a base di cacao”.