PLC System e Cebat hanno sottoscritto un contratto di appalto con Metka

PLC System S.r.l., nella foto l’a. d. Fabio Sarnataro, società del Gruppo PLC e Cebat S.p.A. (“Cebat”) hanno sottoscritto con la società Metka EGN Italy S.r.l. un contratto relativo alle opere di connessione di un impianto di potenza complessiva di ca. 87 MWp in provincia di Latina (di seguito “Contratto”). Il Contratto prevede lo svolgimento di attività di ingegneria e costruzione per la connessione a media e alta tensione e della Sottostazione di utenza. Metka EGN Italy S.r.l. è un player attivo nello sviluppo e nella costruzione di impianti nel settore delle energie rinnovabili in Italia e nel mondo con focus specifico sulla tecnologia fotovoltaica, ed è parte del Gruppo Mytilineos Energy & Metals, gruppo industriale ed energetico globale che opera come utility integrata. Il Contratto è stato sottoscritto in partnership tra PLC System e Cebat, costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese dedicato, in cui Cebat ricopre il ruolo di mandataria e PLC System il ruolo di mandante per le attività elettriche ed elettromeccaniche relative alla Sottostazione di utenza. Il corrispettivo di competenza di PLC System per le attività di cui al Contratto è pari ad oltre Euro 3 milioni e sono previste clausole in linea con la prassi di mercato per progetti di questa natura. PLC System e Cebat prevedono di eseguire il Contratto con mezzi propri e il completamento delle attività è previsto entro il primo trimestre 2025.