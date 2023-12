Air Arabia annuncia voli giornalieri per Kabul, ampliando la connettività aerea tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Afghanistan

Air Arabia effettuerà voli giornalieri per Kabul, diventando la seconda compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti a servire la capitale afghana. La compagnia low cost con sede a Sharjah volerà senza scalo da e per Kabul una volta al giorno a partire dal 10 gennaio, si legge in una nota. Il servizio è “una testimonianza del nostro costante impegno nel fornire ai passeggeri viaggi aerei convenienti e convenienti, nonché nuove destinazioni da esplorare”, ha affermato Adel Al Ali, nella foto, Ceo del gruppo. Il mese scorso, flydubai, un’altra compagnia aerea low cost degli Emirati, è diventata la prima compagnia aerea internazionale a riprendere i voli per l’Afghanistan dopo il caotico ritiro delle forze statunitensi nel 2021. L’aeroporto di Kabul è stato distrutto durante l’evacuazione di massa dei civili e un attentato suicida sul suo perimetro ha ucciso più di 170 persone, tra cui 13 soldati statunitensi. La piena operatività dell’aeroporto di Kabul è considerata cruciale per rilanciare l’economia in frantumi dell’Afghanistan. Oltre a flydubai, le compagnie afghane Kam Air e Ariana Afghan Airlines attualmente operano servizi limitati da Kabul verso destinazioni tra cui Dubai, Mosca, Islamabad e Istanbul. L’anno scorso, la società Gaac con sede negli Emirati Arabi Uniti ha firmato un contratto per la gestione del traffico aereo dell’Afghanistan, un accordo che avrebbe dovuto riportare in patria le compagnie aeree internazionali.