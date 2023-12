Lavoratori Luxottica approvano a larga maggioranza l’intesa per il rinnovo contrattuale

I lavoratori di Luxottica (nella foto, l’a. d. Francesco Milleri) hanno approvato a grandissima maggioranza l’intesa di rinnovo del contratto integrativo che riguarderà gli oltre 15.000 dipendenti italiani del gruppo. “Un risultato importante e non scontato – affermano Sonia Tosoni, Raffaele Salvatoni e Benedetta Missaglia, delle Segreterie Nazionali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil – che attraverso le relazioni industriali ha rimesso al centro le lavoratrici e i lavoratori, i modelli organizzativi e la conciliazioni di vita lavoro”.

L’intesa, ricorda una nota, prevede tra l’altro l’introduzione di un nuovo modello di orario, con 20 venerdì all’anno a casa, di cui 5 con la calendarizzazione di 40 ore di riduzione di orario lavoro e 15 coperti dall’azienda, riconoscendo la parità retributiva del full time e la stabilizzazione di 1550 dipendenti. Inoltre si prevede anche la formazione specifica sulla tematica delle molestie di genere, permessi aggiuntivi per lo studio, per il padre alla nascita del figlio o per l’inserimento al nido e alla scuola materna, sino ad aumentare a 120 ore individuali l’utilizzo della Banca Etica. Altri punti dell’accordo sono lo Smart working per estenderne l’utilizzo anche agli impiegati direttamente legati al ciclo produttivo; la staffetta generazionale con il lavoratore pensionando che passa a part time, ma con copertura contributiva al 100%, e assunzione a full time di un giovane; il potenziamento del Welfare istituendo un fondo di solidarietà dotato di 1 milione di euro.