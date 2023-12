Enel illumina il cammino dell’eccellenza sportiva con la Federazione Italiana Sport Invernali

Determinazione, rispetto per l’ambiente e valorizzazione del territorio sono i valori alla base di una nuova partnership tra Enel (nella foto, l’a. d. Flavio Cattaneo) e FISI – Federazione Italiana Sport Invernali.

Un sodalizio che nasce sotto il segno del successo: in qualità di Official Sponsor, il logo di Enel ha infatti accompagnato le campionesse azzurre dello sci alpino in un vittorioso fine settimana di gare a St. Moritz, facendo il suo esordio sulle attrezzature tecniche di Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino.

Sulla storica pista di Corviglia, le atlete hanno sfidato la gravità in un superG e una discesa, regalando agli amanti dello sci una prestazione memorabile. Un trionfo tutto italiano in cui siamo a fianco degli Azzurri con il nostro logo sulle loro divise a simbolo della profonda sinergia tra la forza dell’innovazione e l’eccellenza dello sport, e il costante impegno di Enel per la sostenibilità e il territorio.

Si tratta soltanto del primo capitolo di una partnership che si appresta ad abbracciare ben 11 discipline: non solo sci alpino, ma anche skicross, skeleton, bob, fondo, biathlon, salto, combinata nordica, sci di velocità, sci d’erba e skiroll – a confermare il sostegno del Gruppo a tutti gli atleti e le atlete che, con costanza e coraggio, non smettono mai di inseguire i propri sogni.

In questa partnership, che testimonia la profonda connessione tra i valori del Gruppo e FISI, puntiamo a essere più di uno sponsor accompagnando con dedizione e determinazione tutti coloro che continuano a perseguire obiettivi di eccellenza, ispirando e illuminando il cammino verso un futuro migliore.