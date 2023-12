IFC annuncia finanziamento di 530 mln per le imprese colpite dai terremoti in Turchia

La International Finance Corporation (Ifc) ha annunciato un pacchetto di finanziamenti di 530 milioni di dollari per sostenere migliaia di micro e piccole imprese nelle province turche devastate dai terremoti di febbraio. I fondi comprendono fino a 220 milioni di dollari mobilitati da istituzioni finanziarie e di sviluppo internazionali, ha affermato in una nota l’Ifc. Il finanziamento mira a sostenere le banche partecipanti fornendo liquidità per aiutarle a continuare a concedere prestiti nelle province colpite dal terremoto. Le banche includono Akbank, che riceverà 71 milioni di dollari, DenizBank (119,5 milioni di dollari), QNB Finansbank (109,5 milioni di dollari), İs Bankasi (150 milioni di dollari) e Yapi Kredi (80 milioni di dollari).La regione colpita ospita oltre 470.000 imprese private, di cui il 99% sono micro, piccole e medie imprese, ha affermato l’IFC. “Consentire alle banche locali di continuare a concedere prestiti a queste imprese è fondamentale per garantire che possano finanziare le riparazioni e accedere al capitale circolante per aiutarle a riprendersi”, ha affermato Wiebke Schloemer, nella foto, direttore dell’Ifc per la Turchia e l’Asia centrale. “Il pacchetto di finanziamenti mira a mantenere a galla queste imprese vulnerabili ma altrimenti vitali, come parte del nostro forte impegno a sostenere la ripresa economica e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva in Turchia”.