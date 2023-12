Risultati positivi per il Consorzio del Prosecco DOC nel 2023

Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC ha annunciato risultati confortanti per l’anno 2023 nonostante le sfide rappresentate dal contesto globale. La produzione di bottiglie ha superato i 612 milioni, con una previsione di volumi stabili rispetto all’anno precedente ma con una crescita significativa in valore, beneficiando l’intera filiera e il territorio.

Il quadro macroeconomico, le tensioni internazionali, le condizioni climatiche e alcune fitopatie hanno influenzato l’andamento dell’annata. Tuttavia, il Consorzio ha collaborato con le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia per trovare soluzioni atte a preservare i volumi e la qualità delle produzioni.

Il Presidente del Consorzio, Stefano Zanette, ha sottolineato l’attenzione costante alla qualità e alla sostenibilità come elementi guida. La ricerca, la viticoltura e la sostenibilità sono state promosse attraverso progetti come Prosecco Sostenibile e la creazione di un Protocollo Viticolo Prosecco, orientato alla gestione sostenibile dei vigneti.

Attività di Ricerca e Progetti in Corso

Diverse attività di ricerca sono state condotte, incluso uno studio sulle potenzialità di sviluppo del Prosecco DOC nel canale Horeca in Italia. Progetti in corso riguardano la zonazione della Denominazione in risposta ai cambiamenti climatici e strategie di difesa della vite per un approccio più sostenibile.

L’Area di Tutela del Consorzio ha ottenuto successi significativi nella protezione della denominazione, incluso il riconoscimento a Singapore della Denominazione Prosecco come IG. Il Consorzio ha anche contrastato l’uso improprio del marchio “Prosecco” su prodotti non vinicoli, registrando oltre 200 diffide.

L’area di promozione ha visto investimenti diversificati, con il rinnovo di partnership sportive e nuovi accordi come quello con Fondazione Milano-Cortina 2026. La promozione turistica ed enoturistica è stata intensificata, coinvolgendo 160 media, influencer e operatori del settore, oltre a turisti.

Il Consorzio ha organizzato 415 eventi promozionali in 36 paesi, con una presenza attiva di 110 aziende del sistema produttivo della DOC Prosecco. Campagne di comunicazione trasversali su vari mezzi hanno generato oltre 1 miliardo di impression globali nel corso dell’anno.