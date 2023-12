Snam ottiene la certificazione ISO 50001 per il “Sistema di Gestione dell’Energia”

Lo scorso 19 dicembre, Snam (nella foto, l’a. d. Stefano Venier) ha ottenuto la certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018 a conferma del suo solido Sistema di Gestione dell’Energia.

La ISO 50001 è uno standard internazionale volontario che definisce i requisiti per creare, implementare, mantenere e migliorare continuativamente le proprie prestazioni, tenendo conto anche degli obblighi legali. Questo standard si applica a organizzazioni di qualsiasi dimensione e fornisce un quadro per gestire in modo sostenibile ed efficiente il proprio sistema, riducendo consumi, impatto ambientali e costi. Tale processo è stato verificato dall’organismo di certificazione indipendente DNV Business Assurance Italia, che ne ha confermato l’adeguatezza, la conformità ai requisiti richiesti, nonché la sua diffusa applicazione.

Il risultato conseguito rappresenta per Snam una conferma del suo impegno verso una gestione responsabile dell’energia, in linea con la sua visione strategica di essere un leader nella transizione green verso un’economia a basse emissioni di carbonio.