Acea, approvata la presentazione di una proposta di project financing per l’affidamento dei servizi di illuminazione pubblica e di smart city della città di Roma

Il Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A., nella foto l’a. d. Fabrizio Palermo, previo esame preliminare da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha approvato la definizione e presentazione a Roma Capitale, da parte di a.cities S.r.l., società interamente controllata da Acea, di una proposta spontanea di project financing per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’articolo 193 del Codice dei Contratti Pubblici, dell’intervento relativo alla gestione, ammodernamento e digitalizzazione della rete e del servizio di illuminazione pubblica della città di Roma e della realizzazione di servizi innovativi di smart city. Ai sensi di Legge, la presentazione della proposta spontanea a Roma Capitale, parte correlata di Acea in quanto ente controllante, rappresenta l’atto introduttivo di un’articolata procedura, caratterizzata anche da un’eventuale e preliminare fase di dialogo con l’Amministrazione, volta alla valutazione della fattibilità della proposta. In caso di esito positivo delle autonome valutazioni di quest’ultima, la normativa prevede la celebrazione di una successiva procedura di gara che, in ipotesi di futura partecipazione di a.cities S.r.l., rileva anche ai fini della applicazione della disciplina delle operazioni con parti correlate di maggior rilevanza e dei relativi obblighi di informazione