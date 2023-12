Eni: NAOC JV fornisce attrezzature mediche agli stati nigeriani di Rivers, Bayelsa, Delta e Imo

Ultime da Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi). La Nigerian Agip Oil Company (NAOC), per conto della NAOC Joint Venture, ha donato attrezzature mediche a istituzioni sanitarie e ospedali nei quattro stati in cui opera nel Delta del Niger, in Nigeria.

Si sono svolte le cerimonie di messa in servizio e di consegna, durante le quali le attrezzature sono state consegnate alle strutture mediche situate negli stati di Rivers, Bayelsa, Delta e Imo. In particolare, undici (11) ventilatori mobili sono stati donati agli ospedali di varie città.

Le iniziative sono state implementate per promuovere un’assistenza sanitaria efficiente in quegli stati e nelle relative comunità al fine di contribuire allo loro sviluppo attraverso la tutela della salute della popolazione locale.

La società e le istituzioni istituiranno un team congiunto di monitoraggio e valutazione che esaminerà periodicamente le prestazioni e il feedback sull’utilità e sull’impatto delle macchine sull’erogazione dell’assistenza sanitaria.

La società e i suoi partner implementano iniziative quali sviluppo delle infrastrutture, sanità, istruzione e rafforzamento delle capacità mirate allo sviluppo socioeconomico locale per promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità e degli stati in cui opera.

La Nigerian Agip Oil Company (NAOC) opera nelle aree onshore del delta del Niger nell’ambito di un accordo di joint venture chiamato NAOC JV. La JV NAOC include come partner NNPC E&P Limited (NEPL), NAOC e Oando.