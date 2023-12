Il Benessere del presente, Mindfulness con Simona Raspelli

Nel caos frenetico della vita quotidiana, spesso ci troviamo intrappolati in un vortice di attività, perdendo di vista il momento presente e la connessione con noi stessi. In risposta a questa sfida, Studio Psicologia Tencaventuri presenta un percorso innovativo di mindfulness online, un’opportunità per riscoprire la tranquillità interiore e migliorare il benessere emotivo.

La pratica della mindfulness, definita dal pioniere Jon Kabat-Zinn come “prestare attenzione al momento presente, con intenzione e in modo non giudicante”, sarà al centro di questo percorso di 6 incontri settimanali (si terranno il venerdì alle 13) condotti dalle esperte psicologhe Dott.ssa Arianna Gianotti e Dott.ssa Simona Raspelli. Il percorso si propone di offrire strumenti pratici per coltivare la consapevolezza, migliorare la concentrazione e sviluppare una comprensione più profonda di sé stessi. In un mondo che spesso ci spinge a vivere in pilota automatico, la mindfulness diventa un baluardo contro lo stress e le distrazioni, aprendo la strada a un atteggiamento più compassionevole verso se stessi e gli altri. Per partecipare, è sufficiente compilare il modulo di iscrizione disponibile al link https://forms.gle/sfRkaf9HuMqtbqCq9.