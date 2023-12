Scienza, Ministra Bernini celebra il contributo di INF-ACT: la ricerca libera che fa rete

Dallo sviluppo di nuovi materiali con proprietà antimicrobiche, alla scoperta degli effetti di famiglie virali finora trascurate, dalla realizzazione di biosensori per la diagnostica immediata e distribuita, alla condivisione delle banche dati di ricerca. È difficile fare una sintesi dei risultati di un anno di lavoro del consorzio INF-ACT, che ha coinvolto circa 500 ricercatori impegnati su 5 macro-temi di ricerca e distribuiti in 15 atenei e 9 enti di ricerca pubblici e privati e un’azienda su tutto il territorio nazionale. Un enorme gruppo di lavoro composito, pensato per rendere l’Italia un paese capace di affrontare efficacemente la sfida creata da potenziali malattie infettive emergenti. Le giornate di studio hanno avuto anche un momento istituzionale in cui i chairs della fondazione, Fausto Baldanti, Federico Forneris, Anna Teresa Palamara hanno illustrato i risultati del primo anno di lavoro al Prof. Rocco Bellantone, Commissario Straordinario ISS, al Prof. Francesco Svelto – Rettore UNIPVe alla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, Presidente CNR. Per il Governo, ha portato i saluti la Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. “È la ricerca che dà le risposte. E può farlo se mette in condivisione idee e risultati, esattamente quello che noi ci prefiggiamo di fare con le infrastrutture di ricerca e con i partenariati. Una ricerca libera, che sia di tutti. Perché la ricerca non è un’isola, ma un arcipelago di donne e uomini, di idee e di soluzioni. Affinché la ricerca dia le risposte giuste, ha bisogno di fare rete. Rete è la parola chiave che abbiamo messo al centro di tutti i progetti del Pnrr, compreso questo Partenariato che nasce proprio con l’obiettivo di mettere insieme una comunità multidisciplinare di ricercatori”.