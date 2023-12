Intesa Sanpaolo, investimenti record a sostegno del distretto ittico del Polesine e Veneziano

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) si conferma come un pilastro fondamentale per il progresso della zona di Rovigo e di varie parti del Veneto. Nei primi nove mesi del 2023, la banca ha investito con passione circa 104 milioni di euro a favore di famiglie e imprese locali, contribuendo in modo tangibile all’espansione e al consolidamento delle attività economiche della regione.

Affrontando con determinazione le sfide derivanti dalle calamità naturali che hanno colpito le aziende agricole e agroalimentari, Intesa Sanpaolo ha stanziato a livello nazionale 4,5 miliardi di euro. Questi fondi mirano a sostenere con forza le imprese colpite da eventi come frane, alluvioni, gelate, siccità, grandinate e malattie infettive.

L’analisi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo sul settore ittico rivela che nel 2022 l’Italia ha segnato un export di prodotti ittici pari a 930 milioni di euro, con un import di circa 7,4 miliardi. Nonostante la crescita del 11,2% nell’export e del 12,7% nell’import nel 2022, i primi nove mesi del 2023 presentano una leggera inversione di tendenza, con un aumento dell’export dello 0,6% e una diminuzione dell’import dello 0,8%.

Nel distretto ittico del Polesine e del Veneziano, il cuore pulsante di questa storia di successo, si registra una variazione tendenziale positiva del 5,7% nei primi nove mesi del 2023. Le vendite verso la Germania si distinguono per un progresso a due cifre (+18,5%), mentre il mercato francese mostra un calo del 12,3%. La filiera ittica di questa regione, profondamente radicata nel settore dell’Ho.re.ca, ha recuperato con slancio i livelli pre-crisi, segnando un aumento dell’export a 104 milioni nel 2022, pari al 6,7% in più rispetto ai valori del 2019.

Affrontando con empatia le sfide dell’invasione del granchio blu nelle coste del Nordest, Intesa Sanpaolo ha adottato misure straordinarie per sostenere le piccole imprese colpite, offrendo la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale di mutui e finanziamenti a 5 anni con condizioni agevolate.