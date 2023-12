ABK Group: piano di investimenti da 30 mln di euro al 2025

ABK Industrie Ceramiche S.p.A. (ABK Group), società leader nella produzione di rivestimenti in gres porcellanato Made in Italy, comunica l’avvio di un piano di investimenti per complessivi 30 milioni di euro.

Dopo l’ingresso nel capitale della società di Cleon Capital, annunciato ad ottobre, il Gruppo di Finale Emilia ha delineato il proprio percorso di crescita a medio-lungo termine che si concretizzerà attraverso investimenti mirati, considerati altamente strategici, da attuarsi nei prossimi 18 mesi.

Nel dettaglio il piano prevede che le risorse siano messe a servizio dello sviluppo di tre principali aree: innovazione di prodotto per rafforzare il presidio del mercato di alta gamma, ampliamento degli spazi direzionali e flagship store per consolidare la presenza globale, allargamento dell’organico e attrazione di giovani talenti a supporto della crescita.

Il Presidente di ABK Group, Roberto Fabbri, ha dichiarato: “La nostra azienda, in questi trent’anni, è sempre cresciuta puntando sull’avanguardia tecnologica e grazie ad acquisizioni selettive, che ci hanno consentito di raggiungere traguardi davvero significativi, ampliando la presenza sul mercato e l’offerta prodotto. Nel particolare momento che sta attraversando il nostro settore siamo convinti che, per proseguire nella crescita, sia necessario continuare ad investire, concentrandoci sui prodotti di fascia alta e sulle possibilità offerte dalle nuove destinazioni d’uso della ceramica che oggi spaziano da quelle tradizionali ad ambiti diversi e sempre più influenzati dalla tecnologia. Lo stanziamento di 30 milioni di euro e la partnership con il fondo Cleon, con cui abbiamo avviato un percorso orientato al lungo termine, ci consentiranno di cogliere le opportunità che il mercato continuerà ad offrire”.

Innovazione di prodotto

ABK Group si è sempre distinta sul mercato nazionale e internazionale per la propensione pionieristica verso l’innovazione. L’azienda investe in tecnologie all’avanguardia e macchinari di ultima generazione, funzionali al potenziamento dell’offerta prodotti. Tra queste, in particolare, le lastre di grande formato, l’innovazione Full Vein 3D – in grado di ricreare in perfetta continuità le venature di materiali naturali, quali il marmo, sia in superficie che nel corpo della lastra – e l’innovativo sistema brevettato di induzione invisibile Cooking Surface Prime.

Nuovo hub direzionale e showroom

Il Gruppo avvierà il progetto ABK Group STUDIO, pensato per venire incontro alle esigenze specifiche dei professionisti della progettazione e dell’architettura: una vera e propria biblioteca del catalogo aziendale, che presto troverà spazio all’interno del primo flagship store, a cui seguiranno altre inaugurazioni strategiche. Il tutto sarà supportato da una piattaforma digitale dedicata. A questo si affiancherà l’apertura di un nuovo hub direzionale a Fiorano Modenese, nel cuore del distretto ceramico emiliano. La struttura comprenderà sia un’area dedicata agli uffici con uno showroom di oltre 3.000 mq al servizio di tutti i brand di Gruppo.

Ampliamento dell’organico aziendale ed M&A

L’organico del Gruppo sarà rafforzato tramite l’inserimento di nuove risorse nella ricerca tecnologica, commerciale e marketing, attraverso iniziative ad hoc per attrarre giovani talenti. Parallelamente ABK Group, che dalla sua fondazione nel 1992 ha sempre promosso operazioni di crescita per linee esterne, continuerà a ricercare acquisizioni strategiche, al fine di cogliere ulteriori opportunità dal mercato su scala globale, con focus particolare su Europa e Stati Uniti.