Best Improvement: Intesa Sanpaolo ottiene il riconoscimento per l’impegno verso la comunità LGBTQ+

Intesa Sanpaolo e il suo Chief Financial Officer, Stefano Del Punta, nella foto, sono stati recentemente riconosciuti per il loro impegno verso l’inclusione, in particolare per la comunità LGBTQ+. Il premio “Best Improvement” conferito da Parks – Liberi e Uguali, un’associazione senza scopo di lucro che promuove ambienti di lavoro rispettosi e inclusivi, attesta il costante impegno dell’istituto finanziario italiano in questo ambito.

Stefano Del Punta è stato premiato come la “migliore persona alleata” della comunità LGBTQ+, grazie al suo ruolo di leadership inclusiva e alle iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione manageriale e a tutti i dipendenti dell’area CFO. La motivazione sottolinea il suo impegno nella valorizzazione dei diversi punti di vista e delle caratteristiche che rendono uniche le persone.

Intesa Sanpaolo ha implementato diverse iniziative di comunicazione e sensibilizzazione aziendale, coinvolgendo finora circa 15.000 persone. La comunità interna ISPROUD, attiva dal 2021, conta oltre 1.000 membri in Italia e all’estero, promuovendo il dialogo e proponendo progetti inclusivi.

Il Gruppo bancario si distingue anche per le numerose iniziative a favore della parità di genere e l’inclusione delle diversità, risultando la prima banca in Europa e l’unica italiana ad essere inclusa nel Refinitiv Global Diversity and Inclusion Index 2023 e nel Bloomberg Gender-Equality Index 2023. Inoltre, Intesa Sanpaolo è la prima grande banca italiana a ottenere la certificazione per la parità di genere prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la certificazione internazionale Gender Equality European & International Standard (GEEIS-Diversity) rilasciata tramite Bureau Veritas.

Questi riconoscimenti sottolineano il costante impegno di Intesa Sanpaolo verso la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo.