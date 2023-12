EPFL e UBS collaborano per potenziare le competenze STEM e l’innovazione in Svizzera

Rafforzare la Svizzera come piazza leader a livello internazionale per l’innovazione è essenziale per la competitività futura del nostro Paese. Le giovani aziende di oggi e di domani svolgono un ruolo centrale in questo senso. In particolare, le start-up del settore politecnico sono importanti motori di innovazione e sviluppano soluzioni per le sfide globali, ad esempio nell’ambito della sostenibilità. Allo stesso tempo, creano nuovi posti di lavoro in Svizzera e formano la prossima generazione di leader del mercato globale.

È prevedibile un forte aumento della domanda di lavoratori qualificati con un orientamento STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Ecco perché è importante far sì che sempre più bambini e giovani si interessino alle materie STEM e aumentino il loro interesse per le carriere e i percorsi formativi corrispondenti. L’EPFL e UBS sono convinti che una maggiore promozione della scienza, della tecnologia, dell’istruzione e dell’imprenditorialità sia fondamentale per il successo dello sviluppo e della commercializzazione di prodotti e servizi innovativi per risolvere le sfide globali del futuro.

Nell’arco di 10 anni, UBS investirà fino a CHF 15 milioni in progetti e iniziative comuni nella Svizzera romanda con un impatto sull’intera Svizzera e non solo. Con questa partnership, l’EPFL e UBS lanciano una serie di iniziative volte a rafforzare la capacità innovativa della Svizzera, nonché ad ampliare l’accesso alle discipline STEM e a promuovere i giovani talenti (di seguito una panoramica delle iniziative). Inoltre, la cooperazione con Enterprise for Society (E4S) mira a promuovere una trasformazione sostenibile e sociale mettendo in contatto la ricerca applicata con aziende affermate e start-up.

Sabine Keller-Busse, nella foto, President UBS Switzerland: “UBS vanta una lunga tradizione di collaborazione nel campo della ricerca, della promozione dell’istruzione e della formazione e del sostegno all’imprenditorialità. Non vediamo l’ora di lavorare con l’EPFL e siamo convinti che, insieme, possiamo fare la differenza, per rafforzare l’economia svizzera e la sua forza innovativa”.

Martin Vetterli, presidente dell’EPFL: “Questa partnership riunisce due istituzioni con un elevato livello di competenza. Siamo convinti che insieme saremo in grado di sostenere maggiormente la forza innovativa della Svizzera, nonché l’accesso al settore STEM e la promozione dei giovani talenti”.