Hera nel Dow Jones Sustainability Index per il quarto anno consecutivo

Il Gruppo Hera, nella foto l’a. d. Orazio Iacono, tra le maggiori multiutility italiane operanti nei settori ambiente, energia e idrico, si conferma anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, nel Dow Jones Sustainability Index.

La composizione del DJSI, l’autorevole indice borsistico internazionale, include le aziende quotate migliori in termini di performance nelle dimensioni Environmental, Social and Governance & Economics.

Come nelle passate edizioni, e comunicato ieri sera da S&P, Hera è inclusa sia nell’indice mondiale sia in quello europeo.

In particolare, la multiutility ha raggiunto la valutazione più elevata nelle aree Environmental e Social tra le aziende del settore Multi-Utility & Water incluse negli indici.

Questa inclusione rappresenta un ulteriore riconoscimento dei risultati raggiunti dall’azienda nella creazione di valore condiviso a favore di tutti gli stakeholder in coerenza con il proprio purpose.

Quotato dal 2003 e nel FTSE MIB dal 2019, il titolo Hera, che dal 2020 è nel Dow Jones Sustainability Index, è stato incluso nel 2021 anche nel MIB ESG Index, il primo indice blue-chip per l’Italia dedicato alle migliori pratiche ESG, lanciato da Euronext e Borsa Italiana. Il Gruppo Hera è da tempo presente anche nella classifica internazionale Diversity & Inclusion Index di Refinitiv, e nel Bloomberg Gender-Equality Index, a riconferma dell’impegno nella promozione della diversità, nell’inclusione e nello sviluppo delle persone.