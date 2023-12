UniCredit rafforza il sostegno all’Emilia Romagna: nuove iniziative per la ripresa economica

UniCredit (nella foto, l’a. d. Andrea Orcel) mantiene alto il focus sull’Emilia Romagna con due nuove iniziative per accompagnare la ripresa dell’economia e il benessere delle comunità della regione fortemente impattata dal maltempo lo scorso maggio.

“Siamo orgogliosi – spiega Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit – di poter annunciare nuovi interventi a sostegno dell’economia e delle comunità dell’Emilia Romagna. Abbiamo infatti voluto innalzare a 2 miliardi ed estendere alle imprese di tutta la regione il plafond stanziato per l’emergenza maltempo. Inoltre, destiniamo risorse tangibili per la realizzazione di progetti a supporto dello sviluppo sociale delle aree alluvionate, rigenerando spazi per creare ‘Luoghi’, cioè contesti socioculturali capaci di promuovere aggregazione. Attraverso queste iniziative confermiamo il nostro continuo impegno per aiutare le imprese e i cittadini della regione, ascoltandone le istanze per fornire soluzioni concrete e essere un partner stabile e affidabile, soprattutto nella fase delicata della ripartenza”.

La banca ha infatti ampliato il pacchetto di aiuti attivato tempestivamente nelle fasi iniziali dell’emergenza, aumentando da 1 a 2 miliardi di euro il plafond UniCredit per l’Italia, con estensione del perimetro a tutte le imprese della regione.

Le aziende clienti potranno contare su spese di istruttoria agevolate, preammortamento fino a 36 mesi e possibile abbinamento della garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia.

Ciò si aggiunge a quanto già varato a maggio: per i clienti imprese con sede legale/operativa nelle zone interessate sono disponibili la moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari e il ”Pacchetto nuovo credito alle imprese”, con finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate. Per tutti i clienti privati residenti nei territori colpiti è attiva una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari ed è a disposizione un prestito con tasso agevolato.

UniCredit, inoltre, ha deciso di sostenere sette progetti volti a recuperare spazi per creare luoghi di aggregazione e crescita sociale nelle aree della Romagna devastate dall’alluvione.

Questo è, infatti, l’obiettivo di Ri-Generare, l’iniziativa di UniCredit che nasce dall’ascolto attivo delle comunità colpite e dall’impegno continuo del Gruppo bancario per favorirne in concreto la ripartenza e il benessere.

Partendo dalla diretta esperienza sul territorio e dal dialogo con i Sindaci di Forlì, Cesena, Ravenna, Lugo e Faenza, la banca si impegna a sostenere la realizzazione di progetti utili alla rigenerazione dei territori colpiti dall’alluvione lo scorso maggio, recuperando spazi dedicati alla socialità come campi sportivi, sale polivalenti e parchi.

Già in prima linea per la Romagna nelle iniziali fasi dell’emergenza maltempo, UniCredit ha quindi continuato in questi mesi a tenere alta l’attenzione sull’area, lavorando per intercettare e soddisfare i bisogni delle comunità locali, provando ad andare oltre ai «danni materiali» subiti.

Tra gli input più rilevanti raccolti dalle comunità, anche quelli emersi grazie al progetto «OltrApe 2023 – Dillo al Presidente» realizzato da Radioimmaginaria, network creato da adolescenti di Castel Guelfo. L’iniziativa, che ha visto UniCredit main sponsor, si è concretizzata in un tour estivo nelle zone alluvionate, durante il quale i ragazzi di Radioimmaginaria hanno intervistato soprattutto i loro coetanei per ascoltarne le storie e le richieste. Il bisogno di recuperare spazi è emerso in maniera forte tra i ragazzi già pesantemente colpiti nella loro crescita socioculturale durante la pandemia.

I progetti cui UniCredit ha complessivamente destinato 800mila euro, nel dettaglio: