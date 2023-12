La Consob adotta il Regolamento per la finanza su piattaforme Dlt. Definiti i criteri per la tenuta dei registri. Il set di nuove regole adottato dopo il DL Fintech

La Consob, dopo una consultazione pubblica con il mercato, ha adottato il Regolamento sull’emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (Dlt) previsto dal Decreto FinTech.

Il Regolamento (emanato ai sensi dell’art. 28, comma 1 del Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2023), definisce i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei responsabili del registro per la circolazione digitale di strumenti finanziari e alle relative forme di pubblicità; disciplina le modalità di presentazione della domanda di iscrizione dei responsabili del registro e la procedura per l’iscrizione nell’elenco, individuando le possibili cause di sospensione e richiedendo una relazione tecnica illustrativa che include un’analisi dei rischi; disciplina l’attività del responsabile stabilendo il contenuto minimo delle informazioni sulle modalità operative del registro.

Per l’emissione di strumenti finanziari in forma digitale non negoziati su una sede di negoziazione e, quindi, non ricompresi nell’ambito di applicazione del “Regolamento Pilot Regime” (Regolamento Ue 858/2022) che ha istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato Dlt, il legislatore nazionale ha previsto la necessità di avvalersi di registri per la circolazione digitale tenuti da responsabili del registro iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob.

Il Decreto FinTech disciplina, tra l’altro, le condizioni per l’autorizzazione e l’operatività della nuova figura del responsabile del registro e il relativo regime di responsabilità.

Il Regolamento conferma l’impianto prospettato al mercato in sede di pubblica consultazione, sia pure con modifiche e integrazioni con particolare riguardo al procedimento di iscrizione nell’elenco, al contenuto dell’elenco tenuto dalla Consob e alla documentazione da predisporre in sede di richiesta di iscrizione nell’elenco.