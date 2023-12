Dall’analisi dell’annata alle nuove frontiere: cosa aspettarci dalla Giornata Tecnica della Vite e del Vino a Trento

Domani, l’Aula Magna della Fondazione Edmund Mach a Trento ospiterà la 16a edizione della Giornata Tecnica della Vite e del Vino, un evento di risonanza nel panorama vitivinicolo, organizzato dalla stessa Fondazione. Moderato da Maurizio Bottura, dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico, l’evento sarà accessibile a un pubblico più ampio grazie alla trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione Edmund Mach. La giornata inizierà alle 9.30 con un’analisi approfondita sull’andamento dell’annata appena conclusa, a cura di Alberto Gelmetti, offrendo uno sguardo critico sugli sviluppi e le sfide affrontate nel mondo vitivinicolo. A seguire, Valeria Gualandri approfondirà le attuali conoscenze sui virus e fitoplasmi della vite, basandosi sulle più recenti sperimentazioni e analisi condotte dal laboratorio di diagnostica fitopatologica FEM. L’irrigazione di precisione in viticoltura sarà il fulcro dell’intervento di Fabio Zottele, che aggiornerà il pubblico sulle sperimentazioni in corso per sviluppare pratiche di irrigazione ottimali, fornendo consigli pratici e informazioni aggiornate. Michele Vigasio, dei Vignaioli Piemontesi, presenterà un’esperienza significativa legata all’identificazione di un nuovo insetto, la Popillia japonica, il cui impatto potrebbe estendersi anche ai territori trattati durante l’evento. La mattinata si concluderà con Claudio Ioriatti, che esporrà le nuove sfide della viticoltura, evidenziando l’importanza di perseguire un elevato livello di sostenibilità nelle produzioni, un obiettivo fondamentale per il settore. L’ampia varietà di tematiche affrontate renderà l’evento interessante per gli addetti ai lavori e gli appassionati, offrendo un’opportunità unica di approfondire le conoscenze e seguire da vicino le più recenti scoperte nel mondo della viticoltura.