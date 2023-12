HCinque Financial Advisor e Aglaia Capital Partners, nasce una nuova collaborazione

HCinque Financial Advisor e Aglaia Capital Partners annunciano una nuova collaborazione che nasce dalla condivisione di valori e obiettivi comuni, quali l’indipendenza, la professionalità, la trasparenza e l’attenzione alle esigenze dei clienti. HCinque Financial Advisor, società di consulenza finanziaria indipendente, si propone come interlocutore unico per tutte le problematiche di Pianificazione Patrimoniale con l’obiettivo di mettere ordine nella situazione Finanziaria, Assicurativa, Immobiliare, attraverso una visione d’insieme finalizzata ad aiutare i clienti a pianificare e raggiungere i propri obiettivi. Aglaia Capital Partners ha come principale missione la generazione di valore per le imprese clienti assistendole nelle scelte strategiche e finanziarie rilevanti. Aglaia supporta i clienti nell’esecuzione delle operazioni straordinarie e nelle attività ordinarie di Corporate Finance, di ottimizzazione della gestione caratteristica e di risk management. Aglaia fornisce inoltre servizi gestionali. Grazie a questa collaborazione, Aglaia Capital Partners estende la propria offerta, e attraverso HCinque SCF potrà offrire agli Imprenditori e alle loro famiglie, ai Family Office e alle Aziende, attività di consulenza e assistenza per la migliore pianificazione dei loro investimenti, mentre HCinque potrà, attraverso Aglaia Capital Partners, ampliare la sua offerta di servizi alle aziende. HCinque SCF sarà in grado di offrire agli stakeholders di Aglaia Capital Partners un’ampia gamma di servizi e soluzioni finanziarie, soddisfacendo le esigenze di ogni profilo di investitore. In particolare, la collaborazione si concentrerà sui seguenti ambiti:

Situazione Finanziaria: Analisi e valutazione indipendente degli strumenti finanziari (incluse polizze assicurative di natura finanziaria) che fanno parte del proprio portafoglio (anche portafogli aggregati presenti in più banche o intermediari) e proposta di eventuali variazioni con relative raccomandazioni di acquisto/vendita per adattare il portafoglio alle situazioni variabili dei Mercati.

Pianificazione del risparmio: soluzioni di investimento diversificate, in grado di soddisfare esigenze di risparmio per i propri obiettivi futuri, per i figli, per i nipoti.

Monitoraggio Immobiliare: Report di sintesi degli asset immobiliari e loro valutazione in base ai dati di mercato.

Gli asset immobiliari possono essere integrati nel portafoglio del cliente al fine di consentire una visione integrata dell’intera ricchezza del cliente e della sua famiglia. “Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione” – ha dichiarato Andrea Carboni, nella foto, Founder e Amministratore di HCinque Financial Advisor. “La partnership con Aglaia Capital Partners ci permetterà di far conoscere ai suoi stakeholders i benefici della consulenza finanziaria indipendente e di offrire loro un’assistenza a 360° per la protezione e la crescita del proprio patrimonio”. “Siamo convinti che questa collaborazione sia un’opportunità importante per entrambe le società” – ha dichiarato Luigi Calabria, Founder e Amministratore Unico di Aglaia Capital Partners “attraverso i servizi di HCinque SCF, siamo in grado di offrire ai nostri stakeholders anche un servizio di pianificazione patrimoniale che risponde alle esigenze di indipendenza in un mercato sempre più complesso e competitivo.”