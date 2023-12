Facile.it e Consumerismo No Profit lanciano l’Osservatorio Nazionale sui Consumi, Prezzi e Tariffe (ONAC)

Facile.it, e Consumerismo No Profit, associazione a difesa dei consumatori guidata da Luigi Gabriele, hanno recentemente firmato un protocollo d’intesa per la creazione dell’Osservatorio Nazionale sui Consumi, Prezzi e Tariffe (ONAC).

L’Osservatorio sarà un appuntamento periodico, con cadenza trimestrale, progettato per fornire ai consumatori e ai media un’analisi sull’evoluzione nel tempo dei costi delle principali voci di spesa familiare. Si propone di spiegare in modo chiaro ed efficace, attraverso numeri e analisi, le variazioni nei prezzi e le cause dietro tali cambiamenti. Al contempo, l’Osservatorio offrirà suggerimenti e consigli per affrontare gli aumenti e risparmiare sulle spese domestiche.

L’obiettivo principale è fornire agli individui gli strumenti di conoscenza necessari per prendere decisioni finanziarie consapevoli e per gestire in modo oculato le spese quotidiane. L’Osservatorio mira anche a offrire all’opinione pubblica, alla politica e ai media una lente d’ingrandimento capace di rilevare e analizzare eventuali trend e fenomeni legati alle spese.

La firma del protocollo d’intesa è il primo passo verso la creazione di un’iniziativa che si prefigge di essere un punto di riferimento nella comprensione dei consumi e delle dinamiche economiche che li influenzano. Con una periodicità trimestrale, l’Osservatorio si propone di essere uno strumento informativo prezioso per i consumatori e una fonte di analisi dettagliate per gli addetti ai lavori e gli osservatori del settore.