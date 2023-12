Allarme salute mentale: l’eccessivo uso dello smartphone collegato a stress e pensieri suicidi negli adolescenti

In un nuovo studio, condotto su oltre 50.000 adolescenti coreani, coloro che utilizzavano uno smartphone per più di 4 ore al giorno presentavano tassi più elevati di problemi relativi alla salute mentale e all’uso di sostanze. Jin-Hwa Moon e Jong Ho Cha, dell’Hanyang University Medical Center in Corea, e colleghi hanno presentato questi risultati nella rivista ad accesso aperto, PLOS ONE il 6 dicembre 2023. Ricerche precedenti hanno dimostrato che, negli ultimi anni, la diffusione e l’uso che gli adolescenti fanno dello smartphone è aumentato notevolmente. Questo può essere associato a un rischio maggiore di problemi di salute, come disturbi psichiatrici, problemi del sonno, alla vista e di natura muscolo-scheletrici. Tuttavia, prove sempre più evidenti suggeriscono che un uso quotidiano moderato di Internet può essere associato a una migliore salute fisica e mentale fra gli adolescenti. Per approfondire la comprensione della relazione tra l’uso degli smartphone da parte degli adolescenti e la salute, Moon, Cha e colleghi hanno analizzato i dati relativi a oltre 50.000 soggetti in età adolescenziale che hanno preso parte all’indagine in corso sul web sui comportamenti a rischio della gioventù, raccolti nel 2017 e nel 2020. I dati includevano il numero approssimativo di ore giornaliere che ogni partecipante trascorreva con lo smartphone varie valutazioni dello stato di salute. L’analisi statistica ha utilizzato l’abbinamento del punteggio di propensione per tenere conto di altri fattori che potrebbero essere collegati ai risultati sanitari, come l’età, il sesso e lo stato socioeconomico. I ricercatori hanno scoperto che, nel 2020, la percentuale di adolescenti che usavano uno smartphone per più di 2 ore al giorno era dell’85,7%, rispetto al 64,3% del 2017. I giovani che utilizzavano lo smartphone per più di 4 ore al giorno presentavano tassi più elevati di stress, pensieri di suicidio e uso di sostanze, rispetto a coloro che lo utilizzavano per meno di 4 ore al giorno. Tuttavia, gli adolescenti che usavano lo smartphone 1 o 2 ore al giorno, hanno riportato meno problemi, rispetto agli adolescenti che non lo utilizzavano affatto. Gli autori sottolineano che questo studio non conferma una relazione causale tra l’uso dello smartphone e gli esiti negativi per la salute. Tuttavia, i risultati potrebbero aiutare a definire le linee guida per il tempo di impiego degli smartphone da parte degli adolescenti, soprattutto se l’uso quotidiano continua ad aumentare. “Questa ricerca mostra l’impatto dell’utilizzo di dispositivi smartphone per più di 4 ore al giorno sulla salute degli adolescenti”, hanno concluso gli autori.