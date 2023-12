Sanlorenzo e Mike Simpson sottoscrivono un accordo vincolante per l’ingresso di Sanlorenzo in maggioranza nel Gruppo Simpson Marine

Sanlorenzo S.p.A rende noto di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del 95% del capitale sociale di Simpson Marine Limited, società riferibile a Mike Simpson, a fronte della corresponsione di USD 10 milioni, oltre a un earn-out fino ad un massimo di USD 7 milioni calcolato sull’utile netto relativo all’esercizio 2023, entrambi corrisposti con la liquidità propria di Sanlorenzo. Prima del passaggio di proprietà a Sanlorenzo, Simpson Marine Limited farà una distribuzione di utili pregressi in favore di Mike Simpson. Il Gruppo Simpson Marine, che rappresenta Sanlorenzo in Asia dal 2015, è da 40 anni uno dei principali operatori nella regione APAC nella vendita e servizi nel settore dello yachting, e permetterà a Sanlorenzo di stabilire una presenza diretta nella regione strategica dell’APAC, sviluppando ulteriormente l’offerta di servizi facendo leva sull’esperienza e le competenze maturate nei decenni da Simpson Marine. Massimo Perotti, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Sanlorenzo, ha dichiarato: «Siamo soddisfatti di aver firmato questo accordo con Mike Simpson di Simpson Marine. Rappresenta un passo importante verso l’ulteriore espansione del nostro business a livello internazionale. Simpson Marine è una società con un business consolidato e altamente riconosciuta nella regione APAC, con un potenziale di espansione enorme. Riteniamo che questa acquisizione ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business in un mercato strategicamente rilevante. Sotto la guida di Mike Simpson, Simpson Marine ha costruito una reputazione solida presso clienti ed operatori nella nautica, nonché sviluppato un team altamente fidelizzato di circa 140 professionisti, ciascuno tra i migliori nel proprio campo, rendendo questo gruppo un investimento con fondamenta e prospettive solide, in linea con la nostra visione strategica di lungo termine». Mike Simpson ha commentato: «Sono lieto di aver firmato questo accordo con Sanlorenzo. Conosco Massimo Perotti, l’azionista di riferimento e Presidente di Sanlorenzo, da circa 40 anni e ho il massimo rispetto per il suo successo nel portare Sanlorenzo ai vertici del mondo degli yacht di lusso. La vendita a Sanlorenzo rappresenta per Simpson Marine un’opportunità di proseguire il suo percorso di successo, condividendo l’ambizioso piano di espansione di Sanlorenzo nell’area APAC ed oltre. Per 40 anni, abbiamo gestito la vendita, assistenza, charter e altri servizi di yacht in Asia, maturando un patrimonio di esperienza e competenza nella regione. I team sono distribuiti tra 12 location in tutta l’Asia, ed ora avranno l’opportunità di lavorare con Sanlorenzo per portare Simpson Marine ed il suo ventaglio di servizi ad un livello superiore». Il closing della transazione è atteso per il primo trimestre 2024. Una volta che la transazione sarà finalizzata, i passi successivi includeranno l’esecuzione di un piano di allineamento strategico e di espansione regionale per il portafoglio di brand e servizi di Simpson Marine. Ulteriori dettagli finanziari del perimetro target seguiranno in sede di closing e determinazione dell’Earn Out a valere sui risultati 2023. Lo Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati ha assistito Sanlorenzo per la negoziazione degli aspetti contrattuali e lo studio Howse Williams ha assistito Mike Simpson.