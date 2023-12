Buffetti acquisisce il ramo d’azienda di Olivetti dedicato ai sistemi di cassa per il mercato retail

Diventa effettivo l’accordo con cui Buffetti (Gruppo Dylog) acquisisce dal Gruppo TIM il ramo d’azienda di Olivetti dedicato ai sistemi di cassa per il settore retail.

L’intesa siglata da Buffetti rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare le attività retail di Olivetti e garantire una crescita congiunta attraverso le grandi sinergie tra i due business. L’integrazione sarà inoltre l’occasione per Buffetti di compiere importanti investimenti ed evoluzioni di prodotto ed offerta, grazie anche alla disponibilità di sistemi e servizi di pagamento proprietari.

Le attività di Olivetti oggetto dell’operazione rappresentano una quota significativa del mercato italiano dei registratori di cassa e comprendono un’ampia offerta di prodotti e servizi per il mondo del retail.

Allo stesso tempo Buffetti, azienda italiana di riferimento nelle soluzioni per l’ufficio, con una rete di oltre 700 punti vendita in franchising su tutto il territorio nazionale, arricchirà ulteriormente l’offerta per professionisti, imprese, artigiani, commercianti ed, in generale, per tutto il mondo delle partite IVA.

Uno dei principali punti di forza di questa transazione è il riconoscimento e il rispetto delle competenze dei lavoratori e della catena di approvvigionamento, conservando le competenze sia di dominio sia tecniche delle persone del ramo di azienda Retail di Olivetti, per assicurare la continuità dei processi dei piani di sviluppo già in corso e di quelli che saranno avviati per l’integrazione delle piattaforme di Olivetti che gestiscono la fiscalità retail all’interno di quelle dell’universo Buffetti.

Questo elemento può essere il punto di forza per valorizzare l’operazione con un piano di investimenti del gruppo Buffetti ad Ivrea. In un momento in cui la trasformazione digitale coinvolge tutti i settori economici, industriale, turistico, retail e pubblica amministrazione, la disponibilità di risorse tecniche con un consolidato background di competenze, costituisce per Buffetti un’opportunità rilevante.