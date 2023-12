Tessellis accelererà la crescita di Go Internet

Tessellis S.p.A., quotata su Euronext Milan, insieme a OpNet S.p.A., azionista di controllo di Tessellis, e Go Internet S.p.A., quotata su Euronext Growth Milan, hanno firmato un accordo per un significativo investimento di Tessellis in Go Internet.

L’accordo prevede diverse fasi, soggette a determinate condizioni:

OpNet cederà a Tessellis un credito di circa Euro 2.9-3.35 milioni vantato da OpNet nei confronti di Go Internet per servizi forniti.

Tessellis sottoscriverà, mediante compensazione del credito, un aumento di capitale di Go Internet fino a Euro 3.35 milioni.

L’assemblea degli azionisti di Go Internet dovrà approvare l’aumento di capitale e altre deliberazioni entro il 30 aprile 2024.

In caso di successo dell’operazione, Tessellis acquisirà oltre il 30% del capitale sociale di Go Internet, avviando successivamente un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di Go Internet.

L’operazione mira a consentire a Tessellis di ampliare il proprio portafoglio di servizi, la rete di vendita e la base clienti, accelerando così gli obiettivi del suo business plan. Per Go Internet, l’operazione rappresenta un’opportunità per ottenere mezzi finanziari, migliorare la situazione patrimoniale e finanziaria, e garantire la continuità aziendale.

L’operazione è soggetta a condizioni, tra cui l’approvazione delle banche finanziatrici, l’autorizzazione del governo per il rispetto delle norme sul golden power, e l’approvazione dell’assemblea straordinaria di Go Internet.

Si prevede che l’assemblea straordinaria di Go Internet sia convocata entro la fine dell’anno. In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie, Tessellis potrebbe valutare un’offerta pubblica di acquisto volontaria per il delisting di Go Internet.

Al 30 giugno 2023, Go Internet aveva ricavi consolidati di Euro 5.1 milioni. L’operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di Tessellis e Go Internet, nonché dai comitati per le operazioni con parti correlate.

Davide Rota, nella foto, Amministratore Delegato di Tessellis, ha dichiarato: “Questa operazione è un tassello fondamentale per lo sviluppo del nostro business B2B. Siamo felici di fare questo percorso con Il management del Gruppo Go Internet che ha la capacità manageriale e il know-how fondamentale per sviluppare insieme offerte e servizi dedicati alle imprese.” Marco Di Gioacchino, Amministratore Delegato di Go Internet, ha dichiarato: “L’Operazione valorizza il lavoro di riposizionamento industriale sulla clientela aziendale che il gruppo GO Internet, nelle sue risorse, management e principali azionisti, sta portando avanti dal 2020 e del quale è protagonista la controllata X-Stream. Inoltre, un esito positivo della stessa operazione permetterebbe di dare risposta agli elementi che determinano incertezza sulla continuità aziendale come già evidenziato in sede di approvazione dei risultati semestrali.”