SECO ottiene un design win da oltre 50 mln per la digitalizzazione di macchine da caffè

SECO S.p.A. (nella foto, l’a. d. Massimo Mauri) annuncia di aver siglato un nuovo accordo commerciale con un’azienda leader a livello mondiale nella produzione di macchine da caffè completamente automatiche, pensate per un uso sia domestico che professionale. Il cliente realizza un’ampia gamma di modelli di macchine, per le quali SECO fornirà sistemi custom di edge computing, sviluppando e integrando elettronica, display e componenti meccaniche. Tali soluzioni consentiranno di potenziare l’interazione tra utente e macchina. Elemento distintivo dell’offerta di SECO è, infatti, la profonda capacità di integrazione di sistema, maturata grazie a un’esperienza pluriennale in molteplici settori verticali. La soluzione proposta è progettata per soddisfare i più stringenti requisiti di robustezza della componente HMI (touch/display), in quanto esposta a elevate temperature per l’esercizio in un ambiente caratterizzato dalla presenza di vapore. Al contempo, sono state ricercate con attenzione sia l’estetica del prodotto che la facilità d’uso per l’utente, curando la parte di esperienza d’uso, elementi particolarmente cruciali in un mercato vicino alla sfera professionale. Si attende che il design win possa generare ricavi superiori a €50M nel biennio 2024-2025. Le due aziende hanno ora deciso di rafforzare ulteriormente la collaborazione esplorando le opportunità di digitalizzazione offerte dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle prossime generazioni di macchine, al fine di lanciare nuovi servizi ad alto valore aggiunto nel settore del caffè. Sfruttando l’utilizzo dell’AI at the edge, la software suite Clea di SECO rappresenta infatti l’infrastruttura tecnologica ideale per abilitare nuove funzionalità quali la manutenzione predittiva, l’analisi delle tendenze di consumo e la personalizzazione delle offerte, sfruttando appieno i dati generati dai dispositivi sul campo