Medacta si espande ulteriormente a Rancate, in Svizzera, raddoppiando la capacità produttiva per sostenere la crescita futura

Medacta, azienda svizzera che offre soluzioni innovative, personalizzate e sostenibili per la protesica articolare, la medicina dello sport e la chirurgia della colonna vertebrale, annuncia l’avvio dell’espansione della sede di Rancate con la costruzione di un nuovo stabilimento, che si affianca a quella già in corso a Castel San Pietro, per supportare la crescita futura e l’aumento della produzione, necessari per soddisfare l’elevata domanda di prodotti Medacta.

“Oggi celebriamo un altro importante traguardo per Medacta. Sostenuta dai nostri valori, questa crescita conferma la dedizione a promuovere l’espansione internazionale per soddisfare le esigenze e le aspettative dei pazienti, dei medici professionisti e dei sistemi sanitari. Siamo entusiasti di continuare a investire nel nostro futuro qui in Svizzera, in Ticino, dove la nostra azienda è stata fondata”, afferma Francesco Siccardi, nella foto, CEO di Medacta.

I continui investimenti e l’impegno di Medacta negli stabilimenti di Castel San Pietro e Rancate sono fondamentali per la crescita prevista dell’Azienda. L’espansione di Rancate aggiungerà circa 9.500 metri quadrati nei prossimi tre anni, mentre la crescita di Castel San Pietro amplierà l’area produttiva di circa 5.300 metri quadrati e sarà operativa nel primo trimestre del 2024, con la creazione di numerosi nuovi posti di lavoro. Con questa espansione, i due centri di tecnologia all’avanguardia raddoppieranno la capacità produttiva permettendo di continuare ad innovare in modo responsabile a beneficio dei pazienti, dei medici professionisti, dei sistemi sanitari e della comunità locale.

Medacta sta inoltre investendo nella sua infrastruttura logistica per garantire una distribuzione efficiente dei suoi prodotti ai clienti di tutto il mondo. Nell’ambito del piano di espansione di Medacta, nel 2023 è stato aperto un nuovo centro di distribuzione a Memphis, nel Tennessee, denominato Medacta Americas Operations, dedicato al mercato statunitense. Inoltre, Medacta ha identificato una potenziale sede nel nord Italia, per stabilire un secondo centro di distribuzione, Medacta Europe Operations, dedicato al mercato europeo. La nuova struttura dovrebbe avere una superficie di circa 10.000 metri quadrati e diventare operativa a metà del 2025.

Il piano rappresenta un ulteriore sviluppo della già annunciata recente espansione, quando Medacta ha celebrato l’apertura dei suoi nuovi uffici a Rancate, con un ampliamento di 2.100 metri quadrati.

In totale, si prevede che gli stabilimenti Medacta in Ticino copriranno più di 36.800 metri quadrati.