Mercitalia Logistics: obiettivo Europa e investimenti da 3 mld nel Settore Trasporti

L’ottava edizione del Forum Internazionale di Conftrasporto, organizzato in collaborazione con Confcommercio a Roma il 22 e il 23 novembre, si è concentrata su temi cruciali come infrastrutture, valichi alpini, transizione ecologica, intermodalità e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La due giorni ha preso il via con la presentazione dei dati dell’Osservatorio Confcommercio Trasporti su passeggeri e merci in Italia.

Durante il panel sull’integrazione ferro-gomma e intermobilità nel settore aeroportuale, Sabrina De Filippis, nella foto, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics, rappresentante di FS, ha partecipato esponendo i principali temi: “L’obiettivo è diventare un player della logistica non solo in Italia, ma anche in Europa. Sinergie con operatori e partner, integrazione mare-gomma-ferro e il piano d’impresa decennale sostenuto da tre miliardi di investimenti per il trasporto merci sono i nostri temi principali.” E ancora: “La parola chiave per raggiungere gli obiettivi sfidanti fissati è integrazione mare-gomma-ferro. Un’integrazione che può fare del trasporto ferroviario il vettore di trasporto delle merci nelle lunghe distanze, lasciando al trasporto stradale il cosiddetto primo e ultimo miglio. Le risorse che il PNRR ha destinato al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie daranno un contributo importante allo sviluppo del trasporto merci su ferro.” E infine: “Le sfide che ci attendono sono impegnative ma noi ci siamo e dobbiamo essere pronti per sfruttare il momento in cui verranno attivate le nuove infrastrutture. Proprio per questo stiamo lavorando molto sulla catena del valore, sviluppando tutte quelle attività che ci consentono di gestire ogni passaggio del trasferimento delle merci da un mittente a un destinatario, compreso quindi l’ultimo miglio e tutti gli snodi intermodali.”