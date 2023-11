“L’era del Lavoro Libero”: un viaggio nel futuro del lavoro nel libro di Francesco Delzio

Lunedì ci sarà la presentazione dell’ultima opera di Francesco Delzio, “L’era del Lavoro Libero”, che si terrà lunedì 27 novembre alle ore 18:30. L’evento avrà luogo presso la sede della Fondazione Luigi Einaudi in Via della Conciliazione 10 a Roma.

In un’epoca in cui il mondo del lavoro sta subendo profonde trasformazioni, con concetti come smart working, lavoro agile e intelligenza artificiale che diventano sempre più centrali, questa presentazione offre un’opportunità unica per esplorare e discutere questi temi cruciali.

Oltre all’autore, Francesco Delzio, avremo il piacere di ospitare illustri ospiti all’evento, tra cui il Segretario Generale della FLE Andrea Cangini, il Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Mauro Nori, il Segretario Generale della CISL Luigi Sbarra e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. La moderazione dell’incontro sarà affidata a Federico Fubini del Corriere della Sera.

Durante la serata, si discuterà dell’evoluzione costante del mondo del lavoro in un’era digitale e delle prospettive future. Sarà anche l’occasione per approfondire le intenzioni del Governo su questi temi cruciali per il nostro presente e futuro lavorativo.

L’ingresso all’evento è libero, ma per garantire la tua partecipazione, ti consigliamo di prenotarti inviando il tuo nominativo a info@fondazioneluigieinaudi.it.