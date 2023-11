Imprendiroma si conferma tra le società “Leader della Crescita 2024”

Imprendiroma S.p.A. – tra i primari operatori in Italia nell’ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana – per il secondo anno consecutivo è tra le aziende “Leader della crescita 2024”, la classifica realizzata da Il Sole 24 Ore e Statista, leader mondiale nell’analisi statistica e ricerche di mercato. Il concorso, giunto alla sesta edizione, ha individuato tra le imprese partecipanti le prime 500 aziende italiane che hanno ottenuto la maggiore crescita di fatturato nel periodo di osservazione tra il 2019 e il 2022. Imprendiroma, in particolare, ha segnato un tasso di crescita del 138,27% posizionandosi al 35° posto. Lo scorso anno la società aveva raggiunto la 49° posizione con tasso di crescita del 95,49%. Per potersi candidare le aziende, sia private che quotate in borsa, devono aver avuto un fatturato di almeno 100 mila euro nel 2019 e di almeno 1,5 milioni nel 2022. La Società si è inoltre qualificata in undicesima posizione per la crescita dei ricavi 2023 nella classifica di Guamari sui “campioni di crescita 2023 dell’edilizia privata” e in nona posizione per gli incrementi reddituali (Ebit). Guerino Cilli, nella foto, Amministratore Delegato di Imprendiroma: “Siamo molto contenti di aver ricevuto questo riconoscimento e di aver compiuto un notevole balzo in avanti dalla 49° posizione dello scorso anno con un tasso di crescita a tripla cifra. Pur nell’ambito di un settore che ha beneficiato di un trend favorevole, tale riconoscimento è comunque motivo di orgoglio per noi soprattutto in considerazione del fatto che Imprendiroma ha privilegiato uno sviluppo sostenibile e sano che sarà di ulteriore stimolo per affrontare al meglio le sfide future”