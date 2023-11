Roma, torna “Più Libri più Liberi”: la fiera nazionale della piccola e media editoria a Roma

Dal 6 al 10 dicembre torna a Roma ‘Più libri più liberi’, la fiera Nazionale interamente dedicata alla Piccola e Media Editoria. La manifestazione, promossa e organizzata dall’Associazione italiana editori (Aie), come ogni anno si terrà nello scenografico edificio de La Nuvola dell’Eur.

Quest’anno 594 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo. Cinque giorni e più di 600 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a letture, confronti, dibattiti e incontrare gli operatori professionali. L’inaugurazione ufficiale della fiera si svolgerà il 6 dicembre, alle ore 11 alla Nuvola.

‘Più libri più liberi’ è promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori, con il sostegno del Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori. È realizzata in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma, Atac azienda per i trasporti capitolina, Eur Spa, Dior e si avvale della Main Media Partnership di Rai con il Giornale della Libreria. ‘Più libri più liberi’ partecipa ad Aldus Up, la rete europea delle fiere del libro cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa. La manifestazione è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice. Il programma è a cura di Chiara Valerio.

Il tema della 22° edizione è il titolo di un gioco per bambini. E, come nel gioco, ogni autore potrà comporre la propria categoria lessicale, perché giocando si comprenda che per essere liberi in una comunità è necessario stabilire, e cambiare quando serve, alcune regole.Giorgio Manganelli diceva “Ma non è la meta di tutte le nostre disperazioni sciogliersi nel gioco?”. Da bambini giochiamo e impariamo a leggere e scrivere. Da adulti dimentichiamo quanto sia importante vivere con il gioco – ma mai per gioco.

Moltissime le novità di quest’anno. La curatrice Chiara Valerio ha raccontato i temi della manifestazione in Una lettera tira l’altra, il podcast di ‘Più libri più liberi’ prodotto da zampediverse: sei puntate, ciascuna dedicata a una lettera da cui si è partiti per giocare a Nomi Cose Città Animali e parlare di libri, editoria, nuove uscite e grandi autori.

Nuovo anche il format ‘Una cosa non sempre divertente che faccio ogni anno’, un vero e proprio reportage da ‘Più libri più liberi’, scritto e prodotto da Emmanuela Carbé. La scrittrice e studiosa girerà per gli spazi della Nuvola, giorno per giorno, restituendoci le sue impressioni sulla fiera, e dunque sull’editoria italiana nella sua parte più vivace e pulviscolare. Una cronaca giornaliera che affiancherà il programma e sarà un racconto su Il Post, nella sezione Storie/Idee. Inoltre, arriva da Testo, la fiera organizzata da Pitti nel mese di febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze, Radio Gridolini (Cloud version) ideata da Todo Modo. Una radio per raccontare quello che succede a ‘Più libri più liberi’ attraverso interviste e approfondimenti, e partendo dal principio che la cautela è il contrario della confidenza e i libri sono qualcosa di per niente cauto.

Anche quest’anno nell’Auditorium della Nuvola si terranno eventi con i protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’informazione. Molto attesa la Lectio magistralis tenuta dal filologo classico, grecista, storico e saggista Luciano Canfora sul tema ‘Guerra e schiavi nell’antichità’. In occasione dell’uscita del libro dell’attivista e ricercatore egiziano Patrick Zaki l’autore dialogherà con Pegah Moshir Pour e Marianna Aprile. Si intitola ‘Paolo. L’uomo che inventò il Cristianesimo’ il libro e la Lectio magistralis di Corrado Augias, mentre a ripercorrere la storia della Repubblica Popolare Cinese dal 1949 fino ai giorni nostri sarà Simone Pieranni, uno dei massimi esperti di Cina in Italia, in occasione dell’uscita del suo libro Tecnocina in dialogo con Cecilia Sala. Molto attesa anche la presentazione del libro dello storico Alessandro Barbero ‘All’arme! All’arme! I priori fanno carne!’ in cui, attraverso le cronache del tempo, si racconta la rivolta dei Ciompi nel trecento fiorentino, in dialogo con Giuseppe Laterza. La guerra sarà anche il tema centrale dell’incontro ‘Zone di guerra’ con Paolo Giordano, Francesca Mannocchi, Cecilia Sala e la moderazione di Marco Zatterin. ‘Storie musicate e storie disegnate’ è il confronto tra il rapper Rancore e la fumettista Fumettibrutti, intervistati da Carlotta Vagnoli mentre sarà dedicato al tema Immaginazioni umane e immagini artificiali il dialogo tra il designer Riccardo Falcinelli e Irene Graziosi. Sabino Cassese, tra i più autorevoli giuristi italiani, dialogherà con Pietro Del Soldà commentando i passaggi fondamentali della Carta Costituzionale nell’incontro dal titolo Le parole della costituzione. Anche in questa edizione ‘Più libri più liberi’ dedica una particolare attenzione al mondo del fumetto e del graphic novel. Per gli amanti del famoso fumettista romano Zerocalcare ci sarà l’incontro di presentazione della sua ultima creatura: ‘Enciclopedia calcarea’ in cui ci svelerà i retroscena che hanno portato alla creazione e alla definizione dei caratteri di quasi tutti i protagonisti dei suoi fumetti, in conversazione con Serena Dandini. Il fumettista Gipi sarà in fiera per presentare ‘Stacy’, il cui protagonista ha il coraggio di guardare in faccia i propri demoni interiori e le storture della società dei social network in cui viviamo, con Valerio Lundini. In ‘Perpendicolare al sole’ di Valentine Cuny-Le Callet l’amicizia tra due giovani diventerà riflessione profonda sulla pena di morte, sulla reclusione e sulla forza liberatrice della creatività umana, intervengono l’autrice e Giulia Ananìa. Paolo Bacilieri presenterà ‘Piero Manzoni’, una biografia a fumetti dell’artista geniale e irriverente che attraversò con la sua vitalità e le sue provocazioni la scena italiana e internazionale del Dopoguerra.