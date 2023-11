Online i progetti idrici di ACEA da realizzare con il PNRR

Da oggi è online sul sito di ACEA (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo) una sezione speciale PNRR dedicata alle infrastrutture idriche e ai grandi cantieri che saranno realizzati dal Gruppo nei prossimi mesi grazie ai fondi del Piano di Ripresa e Resilienza. Acea Ato 2 ha ottenuto dal PNRR finanziamenti per circa 227 milioni di euro, nel periodo 2021-2026, per la realizzazione di diversi interventi strategici che riguardano le reti di adduzione e distribuzione, il recupero della risorsa (perdite idriche) e i servizi di fognatura e depurazione. Tra gli interventi da realizzare anche diverse opere di ammodernamento ricadenti nel sistema acquedottistico del Peschiera. Nella nuova pagina web dedicata si potranno consultare tutte le informazioni sui progetti di ACEA, una sorta di bussola per orientarsi tra i diversi interventi in programma e per capire come vengono impiegati i finanziamenti ottenuti grazie al PNRR. La sezione dedicata ai progetti di Acea Ato 2 è divisa in tre aree: – Acquedotti e grandi opere, si tratta di quattro progetti finalizzati alla messa in sicurezza e ammodernamento del sistema acquedottistico Peschiera e dell’approvvigionamento idrico di Roma Capitale e dell’area metropolitana (Nuovo Acquedotto Marcio 1° lotto; Addutrice Ottavia-Trionfale; Raddoppio VIII sifone – tratto Casa Valeria uscita Galleria Ripoli; Condotta Monte Castellone–Colle Sant’Angelo-Valmontone). – Digitalizzazione ed efficientamento delle reti di distribuzione idrica, il progetto è finalizzato alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, mediante la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. – Depurazione, fognatura e gestione dei fanghi di depurazione, si tratta dei progetti che hanno l’obiettivo di rendere sempre più efficace e sostenibile la raccolta e la depurazione delle acque reflue favorendo l’economia circolare anche attraverso il ricorso all’innovazione tecnologica (potenziamento dell’impianto di depurazione integrato di Ponte Lucano a Tivoli; collettore fognario afferente al depuratore Valle Giordano; prolungamento adduttrice della Crescenza – sistema fognario Tomba di Nerone; adeguamento dell’impianto di depurazione di Ciciliano; bonifica collettore e rete afferenti al depuratore di Ciciliano; collegamento a Roma est del depuratore di Borgonuovo).