Accordo storico: Intesa Sanpaolo e ABI firmano un’importante intesa sindacale

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) esprime piena soddisfazione per la firma dell’accordo raggiunto oggi congiuntamente dalla Banca e da ABI con le Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto nazionale di settore.

Lungo tutto il corso del negoziato Intesa Sanpaolo ha partecipato in maniera proattiva alle trattative, per favorire il raggiungimento di un importante accordo che rappresenta la risposta alle aspettative delle persone che operano nel settore.

Le novità introdotte, sotto il profilo economico, esprimono la necessaria attenzione verso le persone, in un contesto economico di particolare complessità, e, più in generale, si caratterizzano per la forte valenza sociale (riduzione di orario, nuove misure per pari opportunità e inclusione, trattamenti migliorativi rispetto a situazioni di difficoltà e altro) a conferma dell’importanza di un quadro normativo all’altezza delle esigenze delle persone, delle aziende e del ruolo delle Organizzazioni Sindacali, considerate le nuove sfide che la Banca affronterà nei prossimi anni.

Come leader del settore a livello europeo – al servizio della crescita economica di imprese e famiglie e della coesione del tessuto sociale – Intesa Sanpaolo pone al centro delle prospettive di sviluppo le proprie persone, la loro professionalità, il contributo che hanno dato e proseguiranno a dare nell’affrontare le sfide poste dalla tecnologia e dell’innovazione.