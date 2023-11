Electrospider fa storia: la prima commessa biomedicale negli USA per SolidWorld Group

SolidWorld Group S.p.A. (ticker S3D), azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D industriale e dei sistemi di costruzione di pannelli fotovoltaici, annuncia che Bio3DPrinting – business unit medicale controllata da SolidWorld Group – ha stretto, con uno dei maggiori ospedali della Contea di New York (USA), un importante contratto di fornitura per la piattaforma di Electrospider, prima biostampante 3D multiscala e multimateriale ideata per la creazione di tessuti umani impiantabili di cui la Società detiene un brevetto di livello globale. La consegna avverrà nei primi mesi dell’anno 2024 una volta portati a termine gli aggiornamenti di intelligenza artificiale relativi al sistema di stampa e necessari per prevenire qualsivoglia imprecisione nella realizzazione del prodotto finale. Una volta in funzione, partendo dalle cellule sviluppate dai pazienti, l’ospedale newyorkese utilizzerà la tecnologia all’avanguardia di Electrospider sia per la ricerca oncologica che per la stampa di tessuti umani complessi che verranno poi impiantati nei soggetti beneficiari. Roberto Rizzo, nella foto, Presidente di SolidWorld Group: «Per la nostra controllata Bio3DPrinting si tratta della prima commessa ricevuta dagli USA, mercato di primario interesse per tutto il settore biomedicale e tecnologico. Grazie al profondo know-how societario, oltreoceano Electrospider potrà essere utilizzata sia per la ricerca oncologica che per la realizzazione di un biological twin dei tessuti dei pazienti ospedalieri. Inoltre, il fatto che la piattaforma abbia superato i numerosi e approfonditi test americani necessari al suo funzionamento in ambito sanitario locale conferma l’importanza sul mercato di questa nuova tecnologia che mira a rivoluzionare il futuro del settore biomedicale e non solo».