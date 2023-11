PLC System ha sottoscritto un contratto di appalto con RWE

PLC System S.r.l., società del Gruppo PLC, (nella foto, l’a. d. Fabio Sarnataro) ha sottoscritto con la società RWE Renewables Italia S.r.l. un contratto relativo al balance of plant di un parco eolico con una potenza di 54 MWp sito in provincia di Foggia. RWE è una utility attiva nel settore energetico con un focus specifico sul segmento delle energie rinnovabili in Europa e nel mondo. Il Contratto è stato sottoscritto in partnership con un altro operatore specializzato per l’esecuzione delle necessarie opere civili, con il quale si costituirà un raggruppamento temporaneo di imprese dedicato alla realizzazione della sottostazione, in cui PLC System S.r.l. avrà il ruolo di mandante. Il Contratto ha un corrispettivo complessivo di oltre Euro 20 milioni, di cui circa il 14% di competenza di PLC System S.r.l. e prevede clausole in linea con la prassi di mercato per progetti di questa natura, comprese, tra l’altro, tempistiche di pagamento ad avanzamento lavori e penali in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma concordato. Il committente si è riservato il diritto di comunicare agli appaltatori l’avvio dei lavori entro la fine del mese di febbraio 2024, salva la facoltà di recedere dal Contratto in caso di mancato avvio entro la suddetta data. In caso di recesso, gli appaltatori avranno in ogni caso diritto: al compenso per le attività eseguite sino alla data di efficacia del recesso; alla quota di compenso già incassato e al rimborso di tutti i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso. Il Gruppo PLC, attraverso PLC System S.r.l., prevede di eseguire il Contratto con mezzi propri e il completamento delle attività è previsto entro la fine dell’anno 2024. La sottoscrizione del Contratto conferma la posizione di leadership di mercato di PLC nel segmento delle infrastrutture elettriche per le energie rinnovabili in Italia e consente a PLC System S.r.l. di raggiungere già oggi il target dei ricavi previsto per l’anno 2024 dal piano industriale 2023-2027.