Casellati: intelligenza artificiale per semplificare le normative in Italia ed Europa

“Il mio ministero sta sperimentando l’intelligenza artificiale per la semplificazione normativa, siamo i primi in Italia e anche in Europa a usare questo strumento applicandolo alla normativa per la costruzione dei testi unici. E lo potremo applicare anche alla normativa regionale. Il Piemonte sarà capofila di questa iniziativa molto importante, che auspico possa portare buoni frutti, contribuendo a realizzare una pulizia normativa e così a incrementare tutte le attività economiche e a liberare da troppe incombenze la quotidianità delle persone e e delle famiglie”. Ad affermarlo, il ministro delle Riforme istituzionali e della Semplificazione Maria Elisabetta Alberti Casellati, nella foto, a Torino in occasione della firma del protocollo per la semplificazione normativa con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Una sperimentazione – ha spiegato – che ho voluto annunciare proprio qui, a Torino, dove presto nascerà la Fondazione per l’intelligenza artificiale, perché sono convinta che la tecnologia possa aiutarci ad avere un quadro normativo migliore, senza sostituirsi all’uomo nella creazione delle leggi, ma supportandolo con le sue enormi potenzialità. La burocrazia è uno stalker per cittadini e imprese”.