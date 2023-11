Acrobatica Energy: dallo sviluppo sostenibile al successo economico

Nata nel 2021 per occuparsi, in veste di general contractor, di progetti di efficientamento energetico, in pieno accordo con la volontà della capogruppo EdiliziAcrobatica S.p.A. di operare in maniera sempre più sostenibile e favorire un nuovo modo di produrre energia, oggi Acrobatica Energy dimostra di essere l’ennesima scommessa vinta dalla società guidata da Anna Marras (nella foto). Numeri alla mano, infatti, Acrobatica Energy, controllata al 100% da EdiliziAcrobatica S.p.A. ha chiuso il 2022 con un valore della produzione di 8 milioni di euro, salito a 23,4 milioni di euro a fine Settembre 2023 (come già comunicato in data 8 novembre 2023). “Per la chiusura di quest’anno – spiega Tino Seminara, AD di Acrobatica Energy – prevediamo, da un lato la chiusura di oltre 30 cantieri di efficientamento energetico e dall’altro l’avvio in 50 città d’Italia distribuite su 17 regioni dell’offerta di impianti fotovoltaici destinati al mercato residenziale. Quello di Acrobatica Energy è un modello di business che si rivolge sia ai privati proprietari di case indipendenti, che ai privati che vivono in appartamento ai quali verrà data la possibilità di acquistare un impianto singolo per la produzione di energia, sia, infine, ad interi condomini che possono acquistare un impianto per la produzione di energia elettrica per le parti comuni dell’edificio”. Proprio partendo dai condomini, che rappresentano il mercato di elezione del Gruppo, nel corso di questo 2023 è stata creata una nuova business unit di Acrobatica Energy: Acrobatica Fotovoltaico. Acrobatica Fotovoltaico ha l’obiettivo di diventare già nel 2024 il punto di riferimento in Italia nel fotovoltaico condominiale gestendo all’interno del gruppo Acrobatica tutte le fasi dell’offerta, dalla vendita alla progettazione e gestione burocratico-amministrativa degli impianti ed alla successiva installazione e manutenzione attraverso i quasi 1.000 operatori acrobatici del gruppo assunti in Italia.