Scoperta rivoluzionaria: il gene umano ZNF808, chiave per lo sviluppo del pancreas assente in altri animali

Scoperta scientifica sorprendente nel campo della ricerca sul diabete di tipo 1: un gene fondamentale per lo sviluppo del pancreas umano è assente nella maggior parte degli altri animali. La novità, pubblicata su ‘Nature Genetics’, sfida le idee precedenti sulla conservazione genetica attraverso l’evoluzione.

Il gene in questione, chiamato ZNF808, è presente solo negli esseri umani, nelle scimmie come scimpanzé e gorilla, e in alcune scimmie. Questa scoperta, realizzata grazie a una ricerca finanziata dalla Wellcome Trust, dimostra quanto gli esseri umani siano diversi dagli altri animali, sottolineando l’importanza dello studio del pancreas umano.

Gli scienziati ritenevano che i geni cruciali per lo sviluppo degli organi fossero conservati attraverso l’evoluzione, ma ZNF808 ha ribaltato questa ipotesi. La sua assenza in molti animali indica uno spostamento evolutivo nelle scimmie superiori.

Questo gene potrebbe avere benefici evolutivi per il pancreas nel feto umano. I neonati devono nascere con più grasso degli animali per far fronte alla nascita precoce. Il grasso si deposita quando il pancreas produce più insulina, e la ricerca ha mostrato che i feti umani hanno una crescita più legata all’insulina rispetto agli altri animali. Il passo successivo per gli scienziati è capire come sfruttare questa scoperta per trattare il diabete di tipo 1. La speranza è che la conoscenza del ruolo di ZNF808 durante lo sviluppo possa portare a nuove terapie e addirittura alla possibilità di crescere pancreas umani in laboratorio, aprendo la strada a una cura per questa malattia.