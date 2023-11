Relatech premiata come “Best M&A 2021 – 2023” agli Assonext Awards

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-How (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica di essere stata riconosciuta come società quotata EGM con un percorso significativo di acquisizione, ricevendo il premio “Best M&A 2021 -2023″in occasione della seconda edizione degli AssoNext Awards promossa dall’Associazione Italiana delle PMI Quotate.

Il 15 novembre Relatech ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come detentore del Miglior Track Record di M&A nel triennio 2021 – 2023. La premiazione è avvenuta durante la cena di gala dedicata alle Eccellenze EGM, presso il Parterre di Palazzo Mezzanotte, la sede di Borsa Italiana a Milano. L’occasione ha visto riunita un’eccezionale community di imprenditori, manager, esponenti istituzionali, professionisti, accademici e giornalisti di spicco, ed è stata un’opportunità unica per celebrare le eccellenze e gli obiettivi di rilievo di Euronext Growth Milan.

Relatech si è distinta per la sua strategia di crescita anche attraverso le M&A, avendo registrato in soli tre anni un ampio percorso di acquisizioni. Relatech si è quotata al mercato EGM (ex-AIM) nel giugno 2019, e attraverso la 3M strategy (Merge, Margin, Management) è stata in grado di accelerare la propria crescita per linee esterne, un driver che ha portato a bordo dell’ecosistema Relatech ben nove società affermate sul mercato e altamente specializzate nelle tecnologie d’avanguardia Digital Enabler.

Grazie alle acquisizioni M&A, Relatech ha registrato una crescita a tutto tondo, composta oggi da un Capitale Umano di circa 800 talenti e potendo contare sull’expertise di professionisti che hanno ulteriormente rafforzato il core business Relatech, basato sulla piattaforma RePlatform. Nel 2023 il Gruppo si è concentrato sulla fase di integrazione, per creare sinergia all’interno dell’ecosistema Relatech, mettendo a sistema expertise, know-how e business, in un’ottica di crescita, mantenendo le peculiarità di ogni società.

Pasquale Lambardi, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, ha così commentato: “Questo riconoscimento è molto importante per noi, poiché sancisce una svolta significativa nella storia di Relatech, che con la quotazione in Borsa Italiana nel giugno 2019 ha iniziato un percorso di evoluzione. Da PMI innovativa, oggi siamo una grande azienda di circa 800 collaboratori. Questo premio è frutto di competenze, capacità strategica, una vision solida, ma soprattutto di un costante impegno da parte di tutto l’Ecosistema Relatech. Ringrazio a nome del gruppo, tutti gli advisor che collaborano con noi, Borsa Italiana che supporta le aziende italiane in una crescita sostenibile, investitori, partner, fornitori e il Capitale Umano Relatech. Iniziamo oggi un percorso nuovo, siamo pronti a scrivere un ulteriore capitolo della nostra storia, puntando alla Digital Renaissance, parliamo di nuovo Umanesimo Digitale in cui la tecnologia si pone al servizio dell’uomo e del suo benessere, ed è proprio qui che Relatech si inserisce, come l’abilitatore all’incontro tra il Digitale e la Persona.”