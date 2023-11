Boom dei prezzi dei voli per le vacanze: aumenti record in vista

Negli ultimi quindici giorni, i costi dei biglietti aerei per i voli verso Sicilia e Sardegna durante il periodo natalizio hanno subito notevoli aumenti, come denunciato dal Codacons. Secondo l’associazione, i prezzi sono saliti in modo significativo, con picchi fino al +78%, a seconda della rotta presa in considerazione. Tale constatazione si basa su un confronto tra un’indagine condotta il 2 novembre scorso e i dati attuali raccolti dalle piattaforme di prenotazione specializzate.

Un esempio evidente è rappresentato dalla tratta Torino-Cagliari: il costo di un biglietto acquistato il 2 novembre scorso per una partenza il 24 dicembre (entro le 17:00) era di 84 euro, mentre oggi serve almeno 150 euro, con un aumento del +78,5%. Curiosamente, i voli da Torino verso le isole mostrano un andamento anomalo, con prezzi inferiori rispetto a quelli di inizio novembre se si parte il 22 o il 23 dicembre, con una discesa fino al -24% per la tratta Torino-Catania. Il Codacons suggerisce che ciò potrebbe dipendere da un possibile aumento dei collegamenti tra Torino e le isole durante il periodo natalizio.

Altre rotte evidenziano aumenti significativi, come ad esempio Roma-Catania, dove un biglietto per il 22 dicembre è passato da 82 euro a 127 euro (+54,9%), o Milano-Catania, che ha visto un aumento del +48,5% in pochi giorni, salendo da 165 euro a 245 euro per una partenza il 23 dicembre. Anche da Bologna i prezzi sono proibitivi, con un incremento del 64,4% per i voli diretti a Cagliari il 22 dicembre, passando da 178 euro a 291 euro. In generale, si registrano aumenti superiori al 52% se si parte il 23 o 24 dicembre.

Il Codacons ha inoltre evidenziato un aumento del 60,7% nei prezzi dei voli da Venezia a Cagliari, con un biglietto per il 23 dicembre che è passato dai 145 euro di inizio novembre agli attuali 233 euro. In sintesi, l’associazione ha sollevato preoccupazioni riguardo a queste brusche variazioni dei prezzi dei voli durante il periodo natalizio, richiamando l’attenzione sull’andamento anomalo di alcune rotte e sottolineando la necessità di indagini approfondite sull’argomento.